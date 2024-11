Bontenbal: integratie moet van twee kanten komen

DEN HAAG (ANP) - Het antisemitisch geweld vorige week in Amsterdam duidt op een "integratiecrisis", vindt CDA-leider Henri Bontenbal, maar die is volgens hem niet alleen mensen met een migratieachtergrond aan te rekenen. "Integratie moet van twee kanten komen", zei hij tijdens een Kamerdebat over de kwestie.

"Integratie draait om wederkerigheid", zei Bontenbal. "Het betekent enerzijds dat de samenleving eisen stelt aan de nieuwkomer en anderzijds dat de samenleving ook moeite doet de nieuwkomer echt onderdeel van de gemeenschap te laten zijn." Hij denkt daarbij aan taallessen, het mogelijk maken om te werken en het tegengaan van discriminatie.

"Op beide punten zijn we de afgelopen decennia als samenleving te onverschillig geweest", vindt Bontenbal. "We hebben het te veel laten lopen."