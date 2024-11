Timmermans is antisemitisme-verwijt bij Israël-kritiek spuugzat

DEN HAAG (ANP) - Het moet uit zijn met het vereenzelvigen van kritiek op Israël en antisemitisme, vindt GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans. Hij is dat "spuugzat", stelde hij in het Tweede Kamerdebat over de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam.

De woede en het verdriet over wat de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aanricht in de Palestijnse Gazastrook is geen rechtvaardiging voor antisemitische uitspraken of daden, onderstreepte Timmermans. Maar "tegelijkertijd ben ik het ook spuugzat dat je, als je kritiek hebt op wat Netanyahu doet, dat je al heel snel als antisemitisch wordt weggezet. Daarmee doe je de strijd tegen het antisemitisme geen recht".

De verontwaardiging over het optreden van Israël en het niet ingrijpen van de internationale gemeenschap kunnen ontsporen in antisemitisme, aldus Timmermans. "Dan moeten we optreden."