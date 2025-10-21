Krant: Trump eist 230 miljoen van eigen ministerie van Justitie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump eist ongeveer 230 miljoen dollar (198 miljoen euro) van het ministerie van Justitie. Trump betoogt dat hij recht heeft op een schadevergoeding nadat hij voor zijn tweede ambtstermijn te maken had gekregen met strafrechtelijke onderzoeken, schrijft de krant The New York Times. Die baseert zich op informatie van anonieme bronnen.

Trump kreeg de afgelopen jaren te maken met meerdere strafzaken, maar wist toch opnieuw de presidentsverkiezingen te winnen. Dat betekent dat hij aan het hoofd staat van de regering die zijn eis om compensatie moet beoordelen. Een van de personen die bevoegd is om zo'n schikking te treffen is Todd Blanche, een voormalige advocaat van Trump die nu een topfunctie heeft op het ministerie.

Trump zou de claims hebben ingediend in 2023 en 2024. Hij stelt onder meer dat met de onderzoeken is geprobeerd de verkiezingsuitkomst te beïnvloeden en dat hij tientallen miljoenen moest uitgeven om zichzelf te verdedigen.