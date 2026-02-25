ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal verwacht dat vakbonden over AOW-leeftijd komen praten

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 20:09
anp250226185 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal denkt dat de vakbonden met het kabinet in gesprek zullen gaan over de voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd. SP-leider Jimmy Dijk vroeg Bontenbal hoe hij denkt de relatie met de vakbonden weer te verbeteren, maar volgens Bontenbal is dat niet nodig.
"De vakbonden zullen gewoon komen praten", aldus Bontenbal. "Ik verwacht niet dat ze een uitnodiging krijgen van het kabinet en dan zeggen: we komen niet. Dat geloof ik niet."
Volgens Dijk zullen de vakbonden wel komen, maar puur uit beleefdheid. "Met de plannen die er nu liggen, zijn ze snel klaar. Een kopje koffie, misschien nog net een koekje erbij, maar daarna zetten ze het Malieveld vol", doelde Dijk op een mogelijke demonstratie tegen de voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd.
Vakbond CNV had ook al tegen Bontenbal gezegd dat ze het Malieveld vol zouden zetten, zei de CDA-leider, maar hij oogde redelijk laconiek. "Alle partijen willen Nederland beter en sterker maken."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

anp250226084 1

Vanaf nu kun je lege flessen en blikjes inleveren bij je buren

Loading