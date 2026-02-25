Bontenbal verwacht dat vakbonden over AOW-leeftijd komen praten

DEN HAAG (ANP) - CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal denkt dat de vakbonden met het kabinet in gesprek zullen gaan over de voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd. SP-leider Jimmy Dijk vroeg Bontenbal hoe hij denkt de relatie met de vakbonden weer te verbeteren, maar volgens Bontenbal is dat niet nodig.

"De vakbonden zullen gewoon komen praten", aldus Bontenbal. "Ik verwacht niet dat ze een uitnodiging krijgen van het kabinet en dan zeggen: we komen niet. Dat geloof ik niet."

Volgens Dijk zullen de vakbonden wel komen, maar puur uit beleefdheid. "Met de plannen die er nu liggen, zijn ze snel klaar. Een kopje koffie, misschien nog net een koekje erbij, maar daarna zetten ze het Malieveld vol", doelde Dijk op een mogelijke demonstratie tegen de voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd.

Vakbond CNV had ook al tegen Bontenbal gezegd dat ze het Malieveld vol zouden zetten, zei de CDA-leider, maar hij oogde redelijk laconiek. "Alle partijen willen Nederland beter en sterker maken."