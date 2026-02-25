ECONOMIE
Dartster Greaves eerste vrouw met negendarter op PDC ProTour

Sport
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 19:21
anp250226179 1
LEICESTER (ANP) - Dartster Beau Greaves heeft als eerste vrouw ooit voor een negendarter getekend tijdens een toernooi van de PDC ProTour. De 22-jarige Britse presteerde dit tijdens een wedstrijd in Leicester tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.
"Ik kon het niet geloven", zei Greaves op de site van de PDC. "Ik ben in het verleden een paar keer dichtbij geweest, dus het is leuk dat het eindelijk een keer lukt. Het is mooi dat ik de eerste vrouw op de PDC ProTour ben met een negendarter."
De PDC ProTour is een serie dartstoernooien die worden georganiseerd door de dartsbond PDC, waaronder de Players Championships en de European Tour. Bekende Nederlandse darters als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Gian van Veen nemen ook deel aan de PDC ProTour.
Een negendarter is een uitzonderlijke prestatie in het darten, waarbij een speler een leg van 501 punten wint met precies negen pijlen. Het is de snelste en perfecte manier om een leg uit te gooien.
