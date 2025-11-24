Bontenbal verwacht niet dat partijen afspraken 'neersabelen'

DEN HAAG (ANP) - Henri Bontenbal (CDA) verwacht niet dat partijen "alles gaan neersabelen" wat CDA en D66 op papier zetten. De lijsttrekker vertelde maandagavond voorafgaand aan een afspraak met D66-leider Rob Jetten dat de twee partijen zich constructief opstellen en verwachten dat andere partijen dit ook doen. "Iedereen wil een mooi Nederland en vooruit met een kabinet."

Bontenbal zei dat ze hard aan het werk zijn om plannen op papier te zetten. Hierover moet nog het een en ander worden onderhandeld, aangezien CDA en D66 "niet exact dezelfde verkiezingsprogramma's hebben".

Ook spreken D66 en CDA informeel met andere partijen en kijken ze naar hun partijprogramma's, zodat ze kunnen meewegen wat mogelijke coalitiepartners belangrijk vinden. Binnenkort gaan de partijen formeel om tafel met andere partijen. Dat gesprek wordt volgens Bontenbal niet gevoerd met een al uitgewerkte tekst in de hand, omdat dat volgens hem niet "fair" en "transparant" zou zijn tegenover de andere partijen.