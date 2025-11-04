Bontenbal ziet kabinet met 75 zetels ook als meerderheidscoalitie

DEN HAAG (ANP) - Volgens CDA-leider Henri Bontenbal is een kabinet dat stoelt op 75 zetels in de Tweede Kamer óók een meerderheidscoalitie. Voor een meerderheid in de Kamer zijn 76 van de 150 zetels nodig, maar Bontenbal rekent al op steun van kleinere partijen. Een coalitie bestaande uit D66, VVD, CDA en JA21 zou 75 zetels halen.

Daarmee wil hij niet zeggen dat dit ook zijn voorkeursvariant is. "Ik heb geen voorkeur voor links of rechts, ik kijk echt naar de inhoud." Hij erkent ook dat de basis voor deze coalitie "heel smal" is.

Bontenbal wil vooral een "stabiel kabinet". Daarmee kijkt hij nadrukkelijk ook naar de verhoudingen in de Eerste Kamer. Een coalitie van D66, VVD, GroenLinks-PvdA en CDA heeft in de Tweede Kamer weliswaar een meerderheid van 86 zetels, maar komt er in de senaat met 35 zetels 3 tekort voor een meerderheid. Ook een "centrumrechtse" coalitie (24 senaatszetels) heeft hulp van ten minste de BBB (13 zetels) en nog een partij nodig. Hoe stabiel dat is, zegt Bontenbal niet.