Yeşilgöz sluit ook GroenLinks-PvdA onder Klaver uit

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz sluit nog steeds GroenLinks-PvdA uit als coalitiepartner, ondanks dat Frans Timmermans is opgevolgd door Jesse Klaver. "Het ging niet om de heer Timmermans, maar om de inhoud."

Zij pleit nog steeds voor een "centrumrechts" kabinet, dat met D66, VVD, CDA en JA21 geen meerderheid heeft. Hoe een "centrumrechts" kabinet er dan toch nog moet komen, kan ze niet zeggen. "Hopelijk is de verkenning snel rond."

Klaver formeerde eerder mee als leider van GroenLinks in 2017, maar haakte af vanwege het maken van asieldeals met andere landen. Het is bekend dat hij en beoogd premier Rob Jetten (D66) goede persoonlijke relaties hebben.