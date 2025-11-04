ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Yeşilgöz sluit ook GroenLinks-PvdA onder Klaver uit

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 16:10
anp041125120 1
DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz sluit nog steeds GroenLinks-PvdA uit als coalitiepartner, ondanks dat Frans Timmermans is opgevolgd door Jesse Klaver. "Het ging niet om de heer Timmermans, maar om de inhoud."
Zij pleit nog steeds voor een "centrumrechts" kabinet, dat met D66, VVD, CDA en JA21 geen meerderheid heeft. Hoe een "centrumrechts" kabinet er dan toch nog moet komen, kan ze niet zeggen. "Hopelijk is de verkenning snel rond."
Klaver formeerde eerder mee als leider van GroenLinks in 2017, maar haakte af vanwege het maken van asieldeals met andere landen. Het is bekend dat hij en beoogd premier Rob Jetten (D66) goede persoonlijke relaties hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

211299337_m

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannen

generated-image (47)

De grote fout van wie geluk najaagt volgens psychologen

Loading