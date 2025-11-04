Noord-Korea zond afgelopen maanden 5000 militairen naar Rusland

SEOUL (ANP/RTR/DPA) - Noord-Korea heeft sinds september zo'n 5000 militairen naar Rusland gestuurd. Dat zegt een Zuid-Koreaanse parlementariër na een briefing van de inlichtingendiensten in dat land. Het gaat om zogenoemde constructiegenies, bouwspecialisten, die Rusland moeten helpen met de "wederopbouw van infrastructuur". Ook zouden er tekenen zijn dat Noord-Korea meer militairen opleidt en zich voorbereidt om meer militairen te sturen.

Naar schatting van de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten zijn momenteel zo'n 10.000 Noord-Koreaanse militairen ingezet langs de grens tussen Rusland en Oekraïne. De dienst schat dat zo'n zeshonderd Noord-Koreanen zijn omgekomen in het conflict.

Volgens experts krijgt Noord-Korea in ruil voor de militaire hulp onder meer geld, militaire technologie en voedsel- en energieleveringen van Rusland.