KNMI: code oranje al vanaf de middag van kracht

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 7:21
anp231025057 1
DE BILT (ANP) - Vanaf donderdagmiddag geldt code oranje in de westelijke kustprovincies. Er is daar kans op zeer zware windstoten. Eerder meldde het KNMI dat code oranje donderdagavond pas van kracht zou worden. Vanaf 14.00 uur geldt code oranje in Zeeland. In de loop van de middag breidt de waarschuwing zich langs de kustlijn uit naar het noorden.
In heel Nederland geldt al vanaf de ochtend code geel. Door de wind kunnen bomen omwaaien en is er volgens het KNMI kans op schade en hinder voor verkeer en openbaar vervoer. De storm heeft de naam Benjamin gekregen.
Vrijdag neemt de wind langzaam af, het laatst in het Waddengebied.
