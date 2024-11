Borrell in Libanon: er moet onmiddellijk staakt-het-vuren komen

BEIROET (ANP/AFP) - De hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU Josep Borrell heeft in de Libanese hoofdstad Beiroet opgeroepen tot een "onmiddellijk staakt-het-vuren" in de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Ook beloofde hij 200 miljoen euro aan steun voor het Libanese leger.

"Toen ik hier kwam in september hoopte ik nog dat we een grootschalige oorlog waarin Israël Libanon aanvalt, konden voorkomen", zei Borrell na gesprekken met de Libanese parlementsvoorzitter Nabih Berri. "Twee maanden later staat Libanon aan de rand van de afgrond."

"We zien maar één weg voorwaarts: een onmiddellijk staakt-het-vuren en de volledige implementatie van de VN-Veiligheidsraadsresolutie 1701", aldus Borrell. Resolutie 1701 bracht een einde aan de oorlog tussen Hezbollah en Israël in 2006. Het besluit stelt dat Libanese troepen en VN-vredeshandhavers de enige gewapende strijdkrachten mogen zijn in het zuiden van Libanon, waar Hezbollah aan de macht is. Met het bedrag van 200 miljoen euro moet het Libanese leger worden versterkt.

Nadat de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak in oktober vorig jaar, raakten ook Hezbollah en Israël met elkaar in strijd verwikkeld. Sinds 23 september dit jaar voert Israël intensieve luchtaanvallen uit op Libanon. Later stuurde het ook grondtroepen naar het buurland.