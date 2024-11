3x3-basketballer De Jong helpt Amsterdam aan eindzege World Tour

HONGKONG (ANP) - De 3x3-basketballers van Amsterdam hebben zich verzekerd van de eindzege in de World Tour Finals. Bryan Alberts, Jan Driessen, Worthy de Jong en Arvin Slagter versloegen in de finale in Hongkong de Franse club Paris na verlenging: 22-20.

De Jong eiste de hoofdrol voor zich op, net als in augustus tijdens de Olympische Spelen in Parijs toen hij Nederland aan goud hielp. Bij een achterstand van 20-19 maakte De Jong gelijk, om vervolgens in de verlenging toe te slaan.

De 36-jarige De Jong maakt twee keer kans op een prijs tijdens het Sportgala dat op 18 december wordt gehouden. Hij staat op de shortlist van tien atleten voor de titel Sportman van het Jaar en maakt ook kans bij de verkiezing van Sportploeg van het Jaar.