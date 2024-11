Bitcoin blijft onder grens van 100.000 dollar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin is dit weekend tot nu toe onder de grens van 100.000 dollar gebleven. 's Werelds bekendste en meest verhandelde cryptomunt is de afgelopen tijd sterk in waarde gestegen en kwam vrijdag dicht in de buurt van de belangrijke drempel, maar de vaart zat er tot nu toe net niet voldoende in om de bitcoin de nieuwe mijlpaal te laten bereiken. Vrijdag steeg de bitcoin nog tot boven de 99.000 dollar, maar inmiddels is de waarde van de cryptomunt weer wat gedaald en schommelt die zondagmiddag rond de 97.500 dollar.

Sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de bitcoin flink meer waard geworden. Beleggers verwachten dat Trump de regelgeving rond digitale munten zal versoepelen. Niet alleen de bitcoin, maar ook andere munten zijn sinds de overwinning van Trump sterk in waarde gestegen en verbreken record na record. Sinds de verkiezingsoverwinning is de gehele cryptomarkt al ongeveer 1 biljoen (1000 miljard) dollar meer waard geworden.