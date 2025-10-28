Borsato verlaat bij uitzondering de rechtbank via achteruitgang

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft de rechtbank dinsdag na de zitting via de achteruitgang verlaten. De rechtbank gaf gehoor aan een verzoek van het advocatenteam van de zanger om de rechtbank niet via de hoofdingang te verlaten, waar tientallen journalisten op hem stonden te wachten.

De rechtbank zegt dat dit verzoek bij uitzondering is ingewilligd. Het verzoek is besproken met zowel het bestuur van de rechtbank als met het speciale projectteam dat de zitting begeleidt.

De persrechter weerspreekt dat Borsato een voorkeursbehandeling krijgt. "Hij is een verdachte zoals iedere andere", stelt ze. "Maar er is ongelooflijk veel media-aandacht en de rechtbank heeft eerder op de dag ook benoemd en gezien wat het met de verdachte doet."

Borsato arriveerde dinsdagochtend wel via de hoofdingang van het gebouw en werd daar opgewacht door tientallen journalisten.