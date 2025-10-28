ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Borsato verlaat bij uitzondering de rechtbank via achteruitgang

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 18:26
anp281025200 1
UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft de rechtbank dinsdag na de zitting via de achteruitgang verlaten. De rechtbank gaf gehoor aan een verzoek van het advocatenteam van de zanger om de rechtbank niet via de hoofdingang te verlaten, waar tientallen journalisten op hem stonden te wachten.
De rechtbank zegt dat dit verzoek bij uitzondering is ingewilligd. Het verzoek is besproken met zowel het bestuur van de rechtbank als met het speciale projectteam dat de zitting begeleidt.
De persrechter weerspreekt dat Borsato een voorkeursbehandeling krijgt. "Hij is een verdachte zoals iedere andere", stelt ze. "Maar er is ongelooflijk veel media-aandacht en de rechtbank heeft eerder op de dag ook benoemd en gezien wat het met de verdachte doet."
Borsato arriveerde dinsdagochtend wel via de hoofdingang van het gebouw en werd daar opgewacht door tientallen journalisten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

ANP-478603338

Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

Loading