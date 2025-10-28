Media: Netanyahu wil groter deel Gaza onder Israëlische controle

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil dat het leger een groter gedeelte van de Gazastrook gaat bezetten, melden Israëlische media zoals The Times of Israel en The Jerusalem Post. De troepen hadden zich voor het ingaan van het staakt-het-vuren teruggetrokken naar de zogenoemde gele lijn, maar Netanyahu zou nu hebben besloten om de Israëlische aanwezigheid in Gaza uit te breiden.

De premier kondigde eerder al aan nieuwe "krachtige aanvallen" op Gaza uit te voeren, omdat Hamas volgens hem het staakt-het-vuren heeft geschonden. Nu zou hij ook met de Verenigde Staten overleggen over het innemen van meer grondgebied in Gaza. De mediaberichten zijn nog niet bevestigd door het kantoor van Netanyahu.

Israël is nu nog aanwezig in grofweg de helft van de Gazastrook. Het is volgens het twintigpuntenplan van de Amerikanen de bedoeling dat de Israëlische troepen in latere fases van het bestand verder terugtrekken en uiteindelijk het Palestijnse gebied helemaal verlaten.