Tienduizenden mensen ontvluchten el-Fasher

EL-FASHER (ANP/DPA) - Tienduizenden mensen zijn weggevlucht uit de stad el-Fasher in Soedan. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat ruim 26.000 personen zijn gearriveerd in een vluchtelingenkamp dat enkele tientallen kilometers verderop ligt. Vluchtelingen vertelden hoe ze werden beschoten terwijl ze weg probeerden te komen en spraken over moorden en executies.

In Soedan woedt sinds april 2023 een burgeroorlog en el-Fasher is lange tijd belegerd door de RSF, een paramilitaire groep die vecht tegen het leger. Dat bevestigde deze week dat het zich had teruggetrokken uit de stad. El-Fasher gold daarvoor als het laatste bolwerk van de krijgsmacht in de regio Darfur. Volgens de UNHCR lukte het veel mensen niet om weg te komen uit de stad.

Het conflict heeft geleid tot een humanitaire crisis. Er trokken dit jaar honderdduizenden mensen naar het vluchtelingenkamp Tawila. Daar ontbreekt het volgens hulporganisaties aan voldoende drinkwater, voedsel en toiletten en grijpen ziektes om zich heen.