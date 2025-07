Bosbranden in Spanje en Portugal

MADRID/LISSABON (ANP) - Op verschillende plekken in Spanje en Portugal woeden dinsdagochtend vroeg bosbranden. Bij de Spaanse plaats Mombeltrán in de autonome regio Castilië en León brak maandagavond na 23.00 uur een grote brand uit. Een deel van de ongeveer duizend inwoners van Mombeltrán, zo'n twee uur ten westen van hoofdstad Madrid, is in lockdown geplaatst gezien "het ernstige risico", aldus de Spaanse krant 20minutos.

De Spaanse autoriteiten melden dat het vuur zich snel kon verspreiden door de harde wind. De Spaanse Militaire Urgentie-eenheid (UME) is opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van de brand.

In Portugal woeden al enkele dagen verschillende grote bosbranden. Het Portugese persbureau Lusa meldde dinsdagochtend dat er meer dan 1300 brandweerlieden bezig zijn met de bestrijding daarvan. Vooral een brand bij Ponte da Barca in het noorden van het land is "zeer verontrustend". Er woeden ook branden bij Arouca en Penamacor, verder naar het zuiden.