Bosbranden in zuiden van Argentinië

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - In het zuiden van Argentinië woeden verschillende bosbranden die volgens de autoriteiten inmiddels ruim 15.000 hectare natuur in de as hebben gelegd. De grootste brand woedt sinds een week bij het kleine plaatsje Chubut in het Andesgebergte. Daar is zo'n 12.000 hectare in vlammen opgegaan.

Elders in Patagonië woeden zeker drie andere bosbranden, waardoor zeker 3800 hectare natuur is verbrand. Meer dan 500 brandweerlieden, politieagenten en andere hulpverleners helpen bij de bestrijding van de brandhaarden, aldus de autoriteiten.

Zo'n 3000 toeristen zijn in de afgelopen dagen geëvacueerd uit het gebied. Zeker tien huizen zijn in vlammen opgegaan. Delen van het uitgestrekte Patagonië zijn populair bij toeristen.

Begin vorig jaar troffen bosbranden in het gebied meer dan 32.000 hectare natuur.