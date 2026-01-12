ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bosbranden in zuiden van Argentinië

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 4:22
anp120126009 1
BUENOS AIRES (ANP/RTR) - In het zuiden van Argentinië woeden verschillende bosbranden die volgens de autoriteiten inmiddels ruim 15.000 hectare natuur in de as hebben gelegd. De grootste brand woedt sinds een week bij het kleine plaatsje Chubut in het Andesgebergte. Daar is zo'n 12.000 hectare in vlammen opgegaan.
Elders in Patagonië woeden zeker drie andere bosbranden, waardoor zeker 3800 hectare natuur is verbrand. Meer dan 500 brandweerlieden, politieagenten en andere hulpverleners helpen bij de bestrijding van de brandhaarden, aldus de autoriteiten.
Zo'n 3000 toeristen zijn in de afgelopen dagen geëvacueerd uit het gebied. Zeker tien huizen zijn in vlammen opgegaan. Delen van het uitgestrekte Patagonië zijn populair bij toeristen.
Begin vorig jaar troffen bosbranden in het gebied meer dan 32.000 hectare natuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

67623645_m

Zijn baarden echt zo vies als we denken?

Loading