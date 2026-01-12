Iraanse oud-kroonprins roept leger op kant van het volk te kiezen

De in de VS gevestigde Iraanse dissident en voormalige kroonprins Reza Pahlavi heeft de Iraanse veiligheidsdiensten, het leger en andere overheidsmedewerkers in Iran opgeroepen "de kant van het volk te kiezen". "Kies voor het volk of kies voor medeplichtigheid aan moord op het volk", zei hij in een videoboodschap op sociale media.

Pahlavi, de zoon van de in 1979 afgezette sjah, riep Iraniërs afgelopen weekend op tot meer protest. "Ons doel is niet langer om alleen de straten op te gaan; het doel is om ons voor te bereiden op het innemen en behouden van de stadscentra", schreef de criticus van het regime toen op sociale media. Die boodschap herhaalde hij in zijn nieuwste video.

Mensenrechtenorganisatie HRANA stelde zondag dat het dodental door de jongste protesten in Iran ruim vijfhonderd is. Informatie uit het land is nauwelijks te verifiëren, omdat internationale media er niet opereren en het internet geblokkeerd is.

Het gaat om de grootste demonstraties sinds 2022. De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gedreigd in te grijpen als er geweld wordt gebruikt tegen demonstranten.