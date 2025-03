Boskalis nog niet aan boord van tanker geweest door slecht weer

HULL (ANP) - Maritiem dienstverlener Boskalis is woensdag toch niet meer aan boord gegaan van de Stena Immaculate, de tanker die voor de Britse kust bij Hull kerosine lekt na een aanvaring. Volgens een woordvoerder lieten de weersomstandigheden dat niet toe. Morgen wordt opnieuw een poging gedaan mits het weer dan meezit, aldus de zegsman.

Het team dat aan boord moest gaan moet controleren of het verantwoord is om het schip te betreden en of er geen concentraties van giftige stoffen of explosiegevaar zijn. Volgens de woordvoerder is de staat van het schip stabiel. Zo tonen metingen vanaf de buitenkant van het schip aan dat er geen hete plekken meer zijn.

De Stena Immaculate, die zo'n 20 kilometer voor de kust van Hull voor anker ligt, werd maandagochtend aangevaren door het vrachtschip Solong. Daarna brak brand uit op beide schepen. De Stena Immaculate vervoerde tientallen miljoenen liters kerosine voor het Amerikaanse leger waarvan een deel in de Noordzee is gelekt.

Een bemanningslid van de Solong wordt vermist en is vermoedelijk overleden. De kapitein van dat schip is dinsdag opgepakt. Hij heeft de Russische nationaliteit en wordt verdacht van ernstige nalatigheid met dodelijke afloop.