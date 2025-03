Medische primeur: man leeft meer dan 100 dagen met kunsthart

In een wereldwijde primeur kon een patiënt meer dan 100 dagen overleven met een kunsthart.

Het biVACOR-kunsthart, een uitvinding van de Australische dokter Daniel Timms, maakt gebruik van magnetisme om de bloedstroom van een gezond hart na te bootsen. Het apparaat is specifiek ontwikkeld voor patiënten met ernstig hartfalen waarbij beide hartkamers niet meer functioneren.

De ingreep vond plaats op 22 november in een ziekenhuis in Sydney. Daarna mocht de man naar huis. Hij liep tot februari rond met het kunsthart, waarna hij terug naar het ziekenhuis mocht voor een harttransplantatie. Die werd met succes uitgevoerd. Enkele weken later mocht de patiënt weer het ziekenhuis verlaten.

Nog niet klaar om echte harten te vervangen

Hoewel er eerder al vijf implantaties plaatsvonden in de Verenigde Staten, bleven deze patiënten in het ziekenhuis tot hun transplantatie. Geen van deze patiënten had langer dan 27 dagen een kunsthart.

Cardioloog Chris Hayward voorspelt in de Britse krant The Guardian dat binnen tien jaar kunstharten een alternatief kunnen bieden voor patiënten die niet kunnen wachten op een donorhart. David Colquhoun, hartspecialist van de Universiteit van Queensland, plaatst de prestatie wel in perspectief. Hoewel hij de vooruitgang prijst, wijst hij erop dat biologische donorharten gemiddeld 10 jaar meegaan.

In de toekomst wel permanent

Het BiVACOR-project ontving 50 miljoen dollar aan steun van de Australische overheid. Het programma ontwikkelt ook andere apparaten voor de behandeling van de meest voorkomende vormen van hartfalen.

Jaarlijks lijden wereldwijd meer dan tientallen miljoenen mensen aan hartfalen. Slechts een fractie ontvangt een donorhart. Hoewel het kunsthart nu vooral dient als overbrugging naar een transplantatie, hoopt Timms dat patiënten in de toekomst permanent met het apparaat kunnen leven.

Bron: The Guardian