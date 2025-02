Bosma: beveiliging Tweede Kamer hoeft niet strenger na indringer

DEN HAAG (ANP) - De beveiliging van de Tweede Kamer hoeft wat betreft Kamervoorzitter Martin Bosma niet te worden opgeschroefd, nadat vorige week een indringer met een steekwapen het Kamergebouw was binnengekomen. Die is volgens de Kamervoorzitter gewoon op orde en heeft adequaat gehandeld toen de man binnendrong.

Volgens Bosma is de Kamer goed voorbereid op gevaren van buitenaf. Ook heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog niet vastgesteld dat de man terroristische bedoelingen had. "Anders had er wel veel meer politie nu voor de deur gestaan. Er is geen reden voor ongerustheid", zei hij voorafgaand aan het vragenuurtje.

Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat het een 18-jarige man uit Nijmegen verdenkt van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Het is niet bekend op wie de indringer het gemunt zou hebben.