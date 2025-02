Witte Huis: Elon Musk heeft geen beslissingsbevoegdheid

WASHINGTON (ANP/AFP) - Elon Musk is geen officiële werknemer van het Department of Government Efficiency (DOGE) en heeft "geen formele autoriteit om overheidsbeslissingen te nemen", staat in een gerechtelijk document dat is ingediend door het Witte Huis in een rechtszaak.

De rijkste man ter wereld wordt algemeen gezien als het hoofd van DOGE, het nieuwe overheidsorgaan dat door president Donald Trump is opgericht om de overheidsuitgaven drastisch te verminderen, onder andere door duizenden banen te schrappen.

Volgens het document dat maandag is ingediend door een ambtenaar binnen het Witte Huis, Joshua Fisher, is Musk "een werknemer van het Witte Huis" als "een speciale overheidsmedewerker" en een "senior adviseur van de president". Daarmee heeft hij "geen feitelijke of formele autoriteit om zelf overheidsbeslissingen te nemen", maar kan hij "alleen adviseren en de richtlijnen van de president doorgeven", aldus Fisher. "Hij is geen werknemer van de U.S. DOGE Service".

Het document werd ingediend in een zaak die tegen Musk was aangespannen door veertien Amerikaanse staten. De staten willen Musks invloed op de federale overheid tot een halt brengen.