Bosma, Faber en andere PVV-prominenten op kandidatenlijst

Op de kandidatenlijst van de PVV staan verschillende partijprominenten van wie het nog onduidelijk was of zij zouden terugkeren in de Tweede Kamer. Onder hen zijn onder meer Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (6), oud-asielminister Marjolein Faber (9) en oud-staatssecretarissen Vicky Maeijer (10) en Chris Jansen (26).

De PVV staat in de peilingen gemiddeld op 29 tot 35 zetels. Dat betekent dat op basis van de huidige peilingen de zittende Kamerleden Willem Boutkan (36), Folkert Thiadens (37), Reinder Blaauw (38), Jan Valize (39) en Chris Faddegon (40) na de verkiezingen mogelijk niet terugkeren.

Eerder maakte PVV-leider Geert Wilders al de top vier van de lijst bekend, met afgezien van hemzelf alleen nieuwkomers in de Haagse politiek.