ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alcaraz overtuigend naar achtste finales US Open

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 19:33
anp290825201 1
NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz staat in de achtste finales van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard was in de derde ronde veel te sterk voor de Italiaan Luciano Darderi: 6-2 6-4 6-0.
De 22-jarige Alcaraz verscheen met een gemillimeterd kapsel op de baan. Hij vermaakte de toeschouwers in een volgepakt Arthur Ashe Stadium met mooie punten. Alcaraz won de US Open in 2022. Hij verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-1 (4-4) en liet zich even aan een bovenbeen behandelen. Alcaraz herstelde zich na de medische time-out en trok het duel snel naar zich toe.
Darderi liet zich voor de laatste game ook aan een bovenbeen behandelen. De 23-jarige Italiaan kon zich vervolgens niet meer vrij bewegen. Alcaraz stuit in de achtste finale op de winnaar van het Franse onderonsje tussen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech.
Vorig artikel

Iran hekelt Europees voorstel voor uitstel herstel VN-sancties

Volgend artikel

Bosma, Faber en andere PVV-prominenten op kandidatenlijst

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"