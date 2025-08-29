Alcaraz overtuigend naar achtste finales US Open

NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz staat in de achtste finales van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard was in de derde ronde veel te sterk voor de Italiaan Luciano Darderi: 6-2 6-4 6-0.

De 22-jarige Alcaraz verscheen met een gemillimeterd kapsel op de baan. Hij vermaakte de toeschouwers in een volgepakt Arthur Ashe Stadium met mooie punten. Alcaraz won de US Open in 2022. Hij verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-1 (4-4) en liet zich even aan een bovenbeen behandelen. Alcaraz herstelde zich na de medische time-out en trok het duel snel naar zich toe.

Darderi liet zich voor de laatste game ook aan een bovenbeen behandelen. De 23-jarige Italiaan kon zich vervolgens niet meer vrij bewegen. Alcaraz stuit in de achtste finale op de winnaar van het Franse onderonsje tussen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech.