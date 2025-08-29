ECONOMIE
Surinaamse ambassadeur in Nederland neemt ontslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 20:18
anp290825204 1
PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, neemt per direct zelf ontslag. Dat besluit volgt op mediaberichten van donderdag dat de ambassadeur uit zijn functie was gezet door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken. Khargi heeft de minister laten weten dat de media duidelijk eerder waren ingelicht dan hijzelf.
Dat is volgens de nu opgestapte diplomaat "in strijd met de zorgvuldigheid die bij een dergelijke aangelegenheid geboden is". Dat gaat niet alleen ten koste van het aanzien van het ministerie, maar "kan ook het vertrouwen van externe partners en gremia negatief beïnvloeden".
De regering-Simons keurt af dat Khargi ruimte bood aan een bijeenkomst waarbij Surinaamse Nederlanders samen met de minister van Olie, Gas en Milieu brainstormden over de toekomst van hun herkomstland. Deze activiteit moest volgens Khargi de diaspora in Nederland verbinden met de overheid in Paramaribo, in het belang van Suriname.
