Bosnisch-Servische leider veroordeeld tot een jaar gevangenis

SARAJEVO (ANP/RTR) - Milorad Dodik, de president van het Servische deel van Bosnië en Herzegovina, moet een jaar de gevangenis in. De separatistische leider is veroordeeld, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan het vredesakkoord over Bosnië uit 1995.

Dodik, die sterke banden heeft met Servië en Rusland, heeft vaak gedreigd het Servische gedeelte van Bosnië (de Republika Srpska) af te scheiden van de rest van Bosnië. Hij besloot onder meer dat beslissingen van het grondwettelijk hof en de internationale vredesgezant, Christian Schmidt, daar niet meer zouden gelden.

Dodik moet daarvoor niet alleen een jaar de cel in, maar mag ook zes jaar lang niet het ambt van president vervullen.

Voor de uitspraak van de rechter waarschuwde Dodik nog eens dat zijn veroordeling het einde zou kunnen betekenen van Bosnië als land. Hij zou er alles aan doen om het werk van de centrale regering te blokkeren en zijn Servische gedeelte willen terugtrekken uit het gezamenlijke leger en de rechterlijke macht.