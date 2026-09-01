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Boswijk gefrustreerd over trage EU-hulp aan Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 17:10
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WICKLOW (ANP) - Staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie) is behoorlijk gefrustreerd over het uitblijven van snelle hulp aan Oekraïne door de EU. Dat zei de bewindsman na afloop van de informele EU-raad Defensie in Ierland. Oekraïne kampt al jaren met een tekort aan luchtverdediging, maar verscheidene EU-landen weigeren nog steeds over de brug te komen met bijvoorbeeld Patriots die ze in voorraad hebben.
Ook had de EU in zijn ogen veel eerder moeten beginnen met het ontwikkelen van onderscheppingsraketten. "Het is frustrerend dat wij als overheden samen met de defensie-industrie er nog niet in zijn geslaagd om met alternatieven te komen. Terwijl we ook al vier, vijf jaar weten dat luchtverdediging de zwakke factor is."
Aan alternatieven wordt nu gewerkt, maar daarmee is Oekraïne deze winter nog niet geholpen, zei Boswijk. Hij ziet de winter voor Oekraïne "heel erg somber" in, gezien de intensiteit van de Russische aanvallen en "de verwachting dat die gaan toenemen".
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