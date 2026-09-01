Snel die troep weg: kwart Nederlanders schaamt zich voor huis als er bezoek komt

De deurbel is ineens een stuk angstaanjagender als er onverwacht bezoek voor de deur staat. Want waar laat je in hemelsnaam die stapel was, rondslingerende administratie en verzameling lege glazen? Voor een flink deel van de Nederlanders begint bij aangekondigd bezoek dan ook een kleine opruimsprint.

Bijna een kwart van de Nederlanders, 24 procent, verstopt weleens snel spullen wanneer er iemand langskomt. Dat blijkt uit onderzoek van Eigenhuis Dakdekker, uitgevoerd door PanelWizard onder ruim duizend mensen. Zelfs bij onverwacht bezoek proberen mensen soms nog gauw wat rommel uit het zicht te krijgen voordat ze de voordeur openen.

Dat gedrag lijkt misschien wat overdreven, maar er zit meer achter dan alleen de wens om een goede gastheer of gastvrouw te zijn. Voor 21 procent van de ondervraagden levert bezoek stress of onzekerheid op. Hun woning ziet er niet uit zoals ze zouden willen of voldoet niet aan hun eigen idee van hoe een aantrekkelijk huis eruit hoort te zien.

Dan maar een café

Bij sommigen gaat die zogenoemde woonschaamte behoorlijk ver. Zo wordt 13 procent nerveus van het ontvangen van mensen thuis. Een even grote groep kiest er soms bewust voor om ergens anders af te spreken, zodat vrienden of bekenden het huis überhaupt niet te zien krijgen.

En wie denkt dat alleen de chaos achter de voordeur telt, heeft het mis. Ook de gevel, voortuin of andere delen van de buitenkant kunnen voor ongemak zorgen: 12 procent schaamt zich voor het uiterlijk van de woning.

Opvallend is het verschil tussen generaties. Vooral dertigers blijken gevoelig voor het oordeel van bezoekers. Van de 30- tot 39-jarigen heeft 35 procent weleens spullen verstopt uit schaamte. Onder 60-plussers is dat met 12 procent een stuk minder gebruikelijk.

Je huis verklapt meer dan je denkt

Volgens sociaal psycholoog Samuel Gosling is onze neiging om het huis snel toonbaar te maken heel menselijk. Mensen letten sterk op hoe anderen hen beoordelen. Een woning speelt daarbij een bijzondere rol: wat er in de boekenkast staat, hoe netjes de keuken is en welke spullen overal liggen, kan allemaal iets over de bewoner vertellen.

Een bezoeker binnenlaten voelt daardoor al snel alsof je onbewust een kijkje in je privéleven geeft. En juist omdat we veel waarde hechten aan de indruk die we maken, kan dat spanning veroorzaken.

Dus verdwijnen bij onverwacht bezoek de wasmand en losse rommel haastig achter een gesloten deur? Je bent bepaald niet de enige. Alleen hopen dat je bezoek niet vraagt: "Wat zit er eigenlijk in die kamer?"