Boten met activisten en hulp vanuit Spanje vertrokken naar Gaza

BARCELONA (ANP) - Meerdere boten zijn zondag vertrokken vanuit Barcelona richting de Gazastrook onder de noemer Global Sumud Flotilla. Dat meldt Reuters en is ook te zien op beelden van een livestream. De activisten uit 44 landen hebben voedsel en medicijnen mee voor Palestijnen in Gaza. Volgende week vertrekken nog meer schepen, waaronder zeilboten. Er doen ook Nederlanders mee aan de actie.

Volgens Roos Ykema van de Nederlandse hulporganisatie MiGreat varen er zo'n veertig schepen mee, met daarop in totaal zeventien Nederlanders. Zeven van hen vertrekken zondag en de rest komende week. Vooral op donderdag 4 september zullen meerdere boten vanaf verschillende havens aan de Middellandse Zee het water opgaan richting Gaza. Welke schepen wanneer vertrekken en vanaf waar precies, deelt de organisatie niet "omwille van de veiligheid". Volgens de organisatoren is dit de grootste hulpactie voor Gaza via de zee tot nu toe.

Ook de Zweedse activist Greta Thunberg vaart mee. Zij deed eerder mee aan een soortgelijke actie en werd toen opgepakt door Israël. De actie die zondag begint, is een samenwerking tussen meerdere activistische groepen, waaronder van mensen die eerder deze zomer probeerden om via Egypte over land Gaza te bereiken.

Nederlandse kapitein

Deze zomer deden er ook al Nederlanders mee aan een boottocht naar Gaza, in een poging om hulpgoederen af te leveren. Afgelopen juni voer een Nederlandse kapitein mee op zo'n schip naar de Gazastrook. Israël onderschepte de boot in internationale wateren en arresteerde de activisten, onder wie Thunberg en de Europarlementariër Rima Hassan. De kapitein, Mark van Rennes, werd pas na enige tijd vrijgelaten.

Israël laat slechts beperkt hulpgoederen voor de inwoners van de Gazastrook toe. In het gebied heerst honger en er is een groot tekort aan medische hulp. Meerdere landen, waaronder Nederland, dropten afgelopen tijd hulppakketten vanuit de lucht in Gaza, maar onder meer de VN-organisatie UNRWA zegt dat die methode ontoereikend is. Ook vielen er doden en gewonden tijdens zulke droppings.

De Global Sumud Flotilla doet met de actie "een poging om een alternatieve route Gaza in te creëren", aldus Ykema. Ook roepen de activisten de Nederlandse en andere Europese regeringen op om maatregelen te nemen tegen Israël, zoals een stop op de wapenexport.