Voorstanders van porno heeft wonderlijke argumenten. Het zou liberaal zijn. En, heel veel gebruikt, het zou seksuele misdrijven voorkomen. En al die openheid was toch nog altijd beter dan de benepenheid van een halve eeuw geleden, toen bloot slecht was. De wat oudere linksige generatie denkt dat het goed is als alles moet kunnen. Ze komen uit een benepen tijd en dankt dat alle vrijheid verbetering is. En dat vooral christelijke partijen dat willen maakt ze nog bokkiger. Maar ze hebben ongelijk. Porno is slecht.

Voor veel Nederlandse stellen is pornografie een sluipmoordenaar van intimiteit.

Nederland staat wereldwijd bekend als een land waar pornografie overal vrij verkrijgbaar is. Sinds de legalisering in 1985 is het een miljardenbusiness geworden, toegankelijk op elk smartphone en in elke winkelstraat.

Geen middel tegen seksueel geweld: integendeel

Het idee dat pornografie als een soort veiligheidsklep functioneert die seksuele spanningen verlicht en daarmee zedenmisdrijven voorkomt, klinkt op het eerste gezicht logisch. Deze theorie, die al in de jaren '50 werd geopperd, suggereert dat mannen door pornografie hun seksuele driften kunnen bevredigen zonder anderen lastig te vallen.

Maar de werkelijkheid is genuanceerder - en verontrustender. In Nederland zijn de politieregistraties van seksuele misdrijven de afgelopen jaren juist gestegen . In 2022 registreerde de politie bijna 10.000 seksuele misdrijven, het hoogste aantal ooit. Vooral het aantal verkrachtingen en aanrandingen nam toe - respectievelijk 2.885 en 2.955 gevallen. Dit terwijl pornografie nog nooit zo makkelijk toegankelijk was. Dat porno misdrijven voorkomt blijkt uit niets.

Ook het Openbaar Ministerie ziet deze trend. De instroom van zedenzaken steeg van ongeveer 2.500 verdachten enkele jaren geleden naar 2.700 nu. Groei is vooral zichtbaar bij verkrachtings- en aanrandingszaken, evenals seksueel misbruik van kinderen.

Internationaal onderzoek ondergraaft de veiligheidsklep-theorie verder. Een Noorse studie uit 2013 vond dat de komst van breedband internet gepaard ging met een substantiële toename van zowel meldingen, beschuldigingen als veroordelingen voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. De onderzoekers suggereren dat dit mogelijk komt door toegenomen consumptie van pornografie.

En het geeft mannen en vouwen, meisjes en jongens een raar idee van seks

Een meta-analyse van meerdere studies toonde aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen verhoogd pornografiegebruik en negatieve ontwikkelingen: seksuele afwijking, seksuele perpetratie, problemen met intieme relaties en acceptatie van verkrachtingsmythes. De bewering dat pornografie seksueel geweld vermindert, blijkt dus een hardnekkige mythe.

Voor veel Nederlandse stellen is pornografie een sluipmoordenaar van intimiteit. Onderzoek toont aan dat wanneer één partner regelmatig pornografie bekijkt, dit schadelijk is voor de relatie. Het ondermijnt vertrouwen en verzwakt de integriteit van de band tussen partners.

Een vrouw van 28 vertelt: "Het voelde als vreemdgaan. Het grenzeloze vertrouwen heeft daardoor een deuk gekregen". Een andere vrouw klaagt: "Wat ik vervelend vind, is dat hij steeds minder zin heeft om met míj te vrijen".

Pornografie functioneert als een 'bovennatuurlijke stimulus' - een prikkel die een veel grotere reactie oproept dan normaal. Het effect? De interesse in 'normale' seks met een echte partner neemt af. Partners voelen zich minder aantrekkelijk, minder gewenst. Ze ervaren het niet als bevestiging dat hun partner hen waardeert.

De cijfers spreken boekdelen: mensen die pornografie gebruiken, scheiden vaker dan mensen die dat niet doen. Hoe meer porno iemand kijkt, hoe groter ook de bereidwilligheid om vreemd te gaan. Het zaait twijfel, creëert afstand en ondermijnt de exclusiviteit die veel mensen zoeken in een liefdesrelatie.

Voor kinderen is het verschrikkelijk

Deze jongeren groeien op met een volledig vertekend beeld van seksualiteit. In pornografie zien ze vooral stereotypes: mannen die de leiding nemen, vrouwen die onderdanig zijn. Er is nauwelijks aandacht voor communicatie of wederzijdse instemming. Dit leidt tot schrijnende situaties.

Driekwart van de meiden ervaart pijn bij hun eerste keer vaginale seks. Terwijl 64% van de jongens hun eerste keer als "fijn" beschrijft, geldt dit voor slechts 28% van de meiden. Meiden komen veel minder vaak klaar dan jongens en hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek toont ook aan dat jongeren die veel porno kijken, eerder seksueel actief worden en positiever denken over seks buiten een relatie. Ze zijn onzekerder over hun uiterlijk en seksuele prestaties. De kans is groter dat ze uitproberen wat ze hebben gezien - vooral als ze de beelden realistisch en leerzaam vinden.

De objectivering van vrouwen

Een fundamenteel probleem van pornografie is de manier waarop vrouwen worden neergezet.

In 88% van de populairste pornoscènes is sprake van fysiek geweld tegen vrouwen, die daar in 95% van de gevallen neutraal op reageren of er zelfs van lijken te genieten. Dit creëert het gevaarlijke idee dat vrouwen genot beleven aan seksuele agressie.

Onderzoek toont aan dat pornografiegebruik samenhangt met ' rape myth acceptance ' - het geloven in mythes over verkrachting, zoals het idee dat vrouwen het stiekem willen of uitlokken. Het leidt ook tot 'victim blaming' - het de schuld geven aan slachtoffers van seksueel geweld

De wat oudere linksige generatie denkt dat het goed is als alles moet kunnen. Ze komen uit een benepen tijd en dankt dat alle vrijheid verbetering is. En dat vooral christelijke partijen dat willen maakt ze nog bokkiger. Maar ze hebben ongelijk. Porno is slecht. Het zal niet verdwijnen, maar dat is niet iets om trots en blij mee te zijn.