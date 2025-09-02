ECONOMIE
Internationaal onderzoek toont aan: deze generatie is het ongelukkigst

Wetenschap
door Nina van der Linden
dinsdag, 02 september 2025 om 14:12
ANP-453482900
Decennialang lieten onderzoeken zien dat geluk een U-vormige curve volgde: je bent blij in je jeugd, ongelukkiger in je midlife en daarna krabbel je weer op. Maar dat patroon lijkt definitief verleden tijd. Nieuwe internationale data laten zien dat niet de veertigers, maar juist jongeren het ongelukkigst zijn.
Onderzoekers analyseerden gegevens uit 44 landen, waaronder de VS en het VK, en zagen een opvallende verschuiving. Waar wanhoop (gemeten als mensen die hun mentale gezondheid 30 dagen lang als ‘slecht’ rapporteren) vroeger piekte in de leeftijd 45-70, zijn het nu de 18- tot 24-jarigen die het zwaarst gebukt gaan onder negatieve gevoelens.
In de VS verdubbelde het percentage jonge mannen dat diepongelukkig is sinds 1993 (van 2,5 naar 6,6 procent). Bij jonge vrouwen is het beeld nog somberder: dit percentage verdrievoudigde, van 3,2 naar 9,3 procent. Daarmee zijn jonge vrouwen nu de ongelukkigste groep in het hele onderzoek.
De onderzoekers benadrukken dat dit niet komt doordat oudere mensen vrolijker zijn geworden, maar door een snelle verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren. 
Wat zit hierachter? Het antwoord is nog onduidelijk. De stijging begon al vóór corona, al heeft de pandemie waarschijnlijk extra olie op het vuur gegooid. Wetenschappers wijzen ook naar de opkomst van smartphones en sociale media: intensieve schermtijd wordt steeds vaker gelinkt aan een slechtere mentale gezondheid. Maar dat is waarschijnlijk niet het hele verhaal.
Recent, nog niet peer-reviewed onderzoek, wijst erop dat ook betaald werk minder beschermend is geworden voor de mentale gezondheid van jongeren. Werken helpt minder om de geestelijke balans op peil te houden dan vroeger.
De conclusie van de onderzoekers is dan ook zorgwekkend: de klassieke midlifecrisis is ingehaald door een quarterlifecrisis.
Bron: Science Alert

