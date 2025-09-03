ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 03 september 2025 om 8:01
139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png
Heb jij de neiging om continu iedereen te controleren en te verbeteren op hun grammatica? Dan komt dat waarschijnlijk door je persoonlijkheid. Uit een studie van de Universiteit van Michigan blijkt dat dit gedrag gekoppeld kan worden aan persoonlijkheidskenmerken. Extraverte mensen hebben de neiging om taalfouten en slechte grammatica over het hoofd te zien, terwijl introverte mensen juist een negatief beeld krijgen van een andere persoon op basis van deze fouten. Dit is de eerste studie die aantoont dat er een verband bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken en de manier waarop mensen taal interpreteren. De studie onderzocht het oordeel dat mensen vellen over de schrijver van een e-mail op basis van de geschreven tekst en de gemaakte fouten. 83 deelnemers moesten op basis van een e-mail de schrijver van de e-mail beoordelen op intelligentie, vriendelijkheid en andere kenmerken. Een deel van de e-mails bevatte taalfouten en/of slechte grammatica. Daarnaast moesten de deelnemers aan het onderzoek ook enkele gegevens over zichzelf invullen en moesten ze op het einde van het experiment invullen of ze fouten hadden opgemerkt in de e-mail en de mate waarin ze zich hieraan stoorden. Hieruit blijkt dat minder aangename mensen gevoeliger zijn voor grammaticale fouten en zich hier flink aan storen. Gewetensvolle en gesloten mensen storen zich juist aan de taalfouten in e-mails.
Bron(nen): Michigan News

Lees ook

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezenWaarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen
7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken
In hele zinnen tegen je baby praten is veel beter voor de taalontwikkelingIn hele zinnen tegen je baby praten is veel beter voor de taalontwikkeling
Vorig artikel

OVV wil arbeidsmigrant in vaste dienst voor veilige werkomgeving

Volgend artikel

Shell stopt met biobrandstoffenfabriek in Rotterdam

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

ANP-453482900

Internationaal onderzoek toont aan: deze generatie is het ongelukkigst

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude