Bouwend Nederland kritisch op kabinetsbeleid na stikstofadvies

DEN HAAG (ANP) - Branchevereniging Bouwend Nederland uit nieuwe kritiek op het kabinetsbeleid na de waarschuwing van de Raad van State over de voorgenomen verhoging van de stikstofgrens. "De Raad van State is glashelder: de rekenkundige ondergrens veranderen zonder vermindering van stikstofuitstoot gaat simpelweg niet. Extra stikstof is een probleem, ongeacht waar het neerslaat", laat voorzitter Arno Visser weten in een reactie.

De Raad van State herhaalde maandag in een advies dat de minister met beleid moet komen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. "Het uitblijven van een stikstofaanpak die daadwerkelijk de uitstoot omlaag brengt, zorgt ervoor dat de vergunningverlening niet op gang komt. In dit land wordt geen huis gebouwd zonder vergunning, dus met 22 procent minder vergunningen afgegeven dit kwartaal kun je nagaan hoe onmogelijk het wordt om het woningtekort op te lossen", zegt Visser.