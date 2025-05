Bol wil na goede opening seizoen nog fitter zijn op FBK Games

RABAT (ANP) - Femke Bol is tevreden over haar seizoensopening en kijkt uit naar haar deelname aan de FBK Games, over twee weken in Hengelo. Dat zei de 25-jarige atlete tijdens een persmoment. Bol sprak vanuit Rabat waar ze zondag haar eerste 400 meter horden van dit seizoen won.

Dat deed ze in een tijd van 52,46 seconden. Nooit eerder opende ze haar outdoorseizoen zo snel. "Ik voelde al wel dat het in trainingen goed ging, maar zo'n eerste wedstrijd kan alle kanten opgaan. Vorig jaar in Stockholm bijvoorbeeld had ik geen goede eerste horde. Ik ben fit en voel me goed", vertelde Bol, die in Marokko blijft trainen tot ze kort voor Pinksteren terugkeert naar Nederland waar op 9 juni de FBK Games zijn. "Ik kijk er heel erg naar uit. Ik zit nu nog deels in een opbouwfase, maar ben blij hoe het gaat. Ik blijf hier om verder te werken van basis naar kwaliteit en dan hoop ik in Hengelo iets fitter en scherper te zijn."