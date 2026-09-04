Bouwers zien in PBL-rapport bevestiging van mening stikstofpakket

ZOETERMEER (ANP) - Bouwend Nederland ziet in de doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een bevestiging van wat de brancheorganisatie eerder al zei over het pakket. "Het stikstofpakket haalt Nederland uit de impasse en brengt perspectief", stelt voorzitter Arno Visser vrijdag. De stikstofproblemen hinderen de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen.

"Deze doorrekening van het PBL bevestigt wat we eerder zeiden: het stikstofpakket haalt Nederland uit de impasse en brengt perspectief", stelt Visser. "Dit rapport kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als oproep tot heroverweging. Elke Nederlander is gebaat bij voortgang, uitwerking en uitvoering. We zijn de afgelopen jaren nog niet zo dichtbij een oplossing geweest", vervolgt hij.