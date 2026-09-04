Reform UK stuurt medewerkers weg na nieuwe rel over donaties

LONDEN (ANP) - Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties, meldt Sky News. Zij kwamen donderdagavond voor in een uitzending van Channel 4 News over illegale partijfinanciering.

Verslaggevers gingen undercover voor de uitzending in samenwerking met onderzoeksjournalisten van Verbatim. Zij claimen dat het tweetal heeft geregeld dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen financierde met een geschatte waarde van 32.500 pond (bijna 38.000 euro). De Britse kieswet staat niet toe dat partijen worden gefinancierd door buitenlandse bedrijven.

Partijvoorzitter Lee Anderson heeft tegen Sky News gezegd dat vrijdag een intern onderzoek begint en dat het tweetal is "verteld" op te stappen. Hij voegde eraan toe dat er "geen kans" is dat ze terugkomen. Het gaat om James Orr, het hoofd beleid van de partij, en Dan Jukes, een nauwe medewerker van partijleider Nigel Farage.