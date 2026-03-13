Brabant wil verder met Adema als commissaris van de Koning

DEN BOSCH (ANP) - Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben Ina Adema voorgedragen voor herbenoeming als commissaris van de Koning. De 57-jarige Adema (VVD) is sinds 2020 commissaris in Brabant. Ze werd toen benoemd voor zes jaar. Als de minister van Binnenlandse Zaken akkoord gaat met de aanbeveling, begint ze in oktober aan haar tweede termijn tot 2033.

Adema is vereerd met het vertrouwen dat ze van de Staten krijgt. "Ik ben blij dat ik verder vorm en inhoud kan geven aan mijn rol als commissaris. Brabant is een innovatieve, uitdagende en krachtige provincie met een prachtige mix van denkers en doeners. Ik voel me hier thuis en blijf me samen met anderen inzetten, in de provincie en daarbuiten, om Brabant nog beter te maken."

De in Amsterdam geboren Adema was eerder burgemeester in Lelystad en Veghel. Ze volgde in 2020 Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Noord-Brabant.