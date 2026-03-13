Gitaarpionier Jan de Hont, bekend van ZZ & De Maskers, overleden

LAREN (ANP) - Gitarist Jan de Hont is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag laten weten aan het ANP. De Hont woonde al enige tijd in het Rosa Spier Huis in Laren, een woonvoorziening voor oudere kunstenaars.

De Hont wordt beschouwd als een van de pioniers van de Nederlandse gitaarmuziek. Hij was in de jaren zestig gitarist bij ZZ en De Maskers. De band werd in 1965 bekroond met een Edison, omdat zij "de enige beatgroep met een origineel Nederlands repertoire" waren. La Comparsa, zijn gitaarversie van een Cubaanse pianocompositie van Ernesto Lecuona die hij in 1963 uitbracht, werd een van de meest geliefde instrumentale nummers uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.

De gitarist zat in de jaren zeventig in de begeleidingsband van Neerlands Hoop In Bange Dagen, de cabaretgroep van Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Ook maakte hij naam als veelgevraagd sessiemuzikant, die optrad met Jan Rot, The Cats, Fay Lovsky, Frank Boeijen en Boudewijn de Groot.

In mei 2022 stopte De Hont met optreden.