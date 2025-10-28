Brabant wil verkeersveiligheid verbeteren met data verzekeraar

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant gaat informatie van verzekeraar Interpolis gebruiken om locaties waar geregeld lichte ongelukken gebeuren veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om botsingen op parkeerterreinen of ongevallen met (snor)fietsers waar wel schade is, maar geen hulpdiensten bij worden geroepen. Die locaties zijn nu een "blinde vlek" en met de gegevens kunnen gemeenten en provincie gerichter kijken waar de verkeersveiligheid beter kan, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders (verkeer).

De verzekeraar heeft geanonimiseerde data van dit soort voorvallen van de afgelopen vier jaar gedeeld met de provincie. Het gaat om bijna 60.000 ongevallen, waarvan er duizenden niet in beeld waren bij gemeenten en provincie, de beheerders van wegen. Uit de gegevens kunnen plekken naar voren komen waar het geregeld misgaat. Smeulders noemt de data "waardevol". "We moeten er alles aan doen om ons verkeer veiliger te maken."

De gedeputeerde vindt elk ongeluk in Brabant er een te veel. Hij wil een nog completer beeld krijgen en hoopt dat ook andere verzekeraars informatie willen delen. "Ik vind het prachtig dat we op deze manier voorop kunnen lopen met het datagedreven werken aan verkeersveiligheid", aldus Uco Vegter, bestuursvoorzitter van Interpolis.

Het idee voor het initiatief komt van een medewerker van het bedrijf die zich afvroeg wat er eigenlijk gebeurt met de 'schadelocaties' in het systeem. De gegevens die worden gedeeld zijn op geen enkele manier terug te leiden naar degenen die betrokken waren bij het voorval, aldus de provincie en de verzekeraar.