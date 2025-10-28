ECONOMIE
Bouw olympische ijshockeyhal laatste zorg Spelen Milan-Cortina

Sport
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 14:25
anp281025139 1
MILAAN (ANP/AFP) - Met nog exact honderd dagen te gaan ligt de organisatie van de Winterspelen van Milaan-Cortina op schema, maar er zijn nog wel zorgen over de accommodatie voor het ijshockey. De bouw van het stadion voor deze sport in Milaan heeft vertraging opgelopen. Het zal niet als gepland begin december klaar zijn. "Het is een belangrijk aandachtspunt", zegt directeur van de Spelen Christophe Dubi. "Het staat bovenaan onze prioriteitenlijst."
Het olympisch dorp in Milaan is begin oktober opgeleverd en op de controversiële bobsleebaan in Cortina worden binnenkort de eerste internationale wedstrijden gehouden. Het IOC was tegen de bouw van het peperdure ijskanaal, maar de regering van Italië zette door. "We zien de finish, maar zelfs als we het schema halen, kunnen we geen dag verspillen tot aan de openingsceremonie."
De Winterspelen beginnen op 6 februari met een ceremonie in stadion San Siro. De estafette met de olympische fakkel begint op 26 november in het oude Olympia in Griekenland en vervolgt op 6 december met een route door heel Italië.
