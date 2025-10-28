Nederland geeft Oekraïne extra steun voor gehavend energienet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet geeft Oekraïne alvast geld uit 2026 voor de zwaar beschadigde energievoorziening van het land. Het gaat om 25 miljoen euro, laat demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) dinsdag weten.

Van het geld is 10 miljoen bedoeld voor spoedreparaties en materieel. Met eenzelfde bedrag kan de regering in Kyiv gas kopen in het buitenland en de laatste 5 miljoen is voor de aankoop van reservemateriaal voor het energienet.

Het is de tweede keer deze maand dat er geld naar voren wordt gehaald om de elektriciteits- en gasvoorziening van Oekraïne te ondersteunen. Op 3 oktober ging het om 58 miljoen euro.

Winter

Oekraïne heeft het geld hard nodig, aldus De Vries. Door de voortdurende Russische aanvallen dreigen deze winter 12 miljoen Oekraïners in de kou en het donker te zitten.

Het kabinet heeft dit jaar en volgend jaar in totaal 252 miljoen per jaar gereserveerd voor niet-militaire steun aan het land. Dat valt in het niet bij de militaire steun die 3,5 miljard per jaar bedraagt.