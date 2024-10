Echtpaar steekpartij Hardenberg was bekend bij gemeente Emmen

EMMEN (ANP) - De vrouw die dinsdagmiddag in Hardenberg werd doodgestoken en haar man die als verdachte is aangehouden, waren bekend bij de gemeente Emmen waar zij woonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving door RTV Drenthe. Op welke manier het stel bekend was bij de gemeente, wil de woordvoerder "in het belang van het onderzoek" niet zeggen.

Het dorpsbestuur van Schoonebeek, waar het echtpaar woonde, kende "de problematiek rond het echtpaar" ook al langer, zegt dorpsvoorzitter Jos van Hees tegen RTV Drenthe. "Links en rechts vingen wij geluiden op over het gezin." Deze signalen zijn volgens Van Hees doorgegeven aan de gemeente. Wat er vervolgens mee is gebeurd, is niet duidelijk.