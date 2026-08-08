Brand bij recyclingbedrijf Rotterdam onder controle

ROTTERDAM (ANP) - De brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brand brak vrijdagavond uit en veroorzaakte tot ver in de omgeving veel rook- en stankoverlast. Ook werden de Maastunnel en delen van wegen afgesloten. De tunnel is zaterdagochtend weer vrijgegeven.

De brandweer heeft op het terrein puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nog wel nageblust. Rook en stank zullen afnemen, denkt de veiligheidsregio.

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond waren zeker negentien meldingen van geuroverlast uit de omgeving binnengekomen.