ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand bij recyclingbedrijf Rotterdam onder controle

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 7:25
anp080826037 1
ROTTERDAM (ANP) - De brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brand brak vrijdagavond uit en veroorzaakte tot ver in de omgeving veel rook- en stankoverlast. Ook werden de Maastunnel en delen van wegen afgesloten. De tunnel is zaterdagochtend weer vrijgegeven.
De brandweer heeft op het terrein puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nog wel nageblust. Rook en stank zullen afnemen, denkt de veiligheidsregio.
Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond waren zeker negentien meldingen van geuroverlast uit de omgeving binnengekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2734093139

Recordaantal vakantiehuisjes te koop: waarom eigenaren nu uitstappen

B&B_2026_FRED_SOLO_HORIZONTAL_CLEAN

Hilarische persiflages B&B Vol liefde: "Even lekker mijn inner Fred aan het channelen"

ANP-565043217

Infantino's duurste geheim: UEFA betaalde zijn ex-medewerkster af — inclusief MBA

60421148_m

Je plek in het gezin zegt iets over je risico op ADHD en autisme

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

duizenden canadezen in quebec geevacueerd vanwege bosbranden1685755743

Europese blunder: De onbegrijpelijke productiestop van blusvliegtuigen

Loading