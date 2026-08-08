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Nu al 25000 doden extra in Europa door hitte

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 08 augustus 2026 om 6:16
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Volgens de meest recente gegevens van Bloomberg zijn er dit jaar in Europa meer dan 25.000 mensen omgekomen door extreme hitte.
Duitsland registreerde het hoogste aantal doden, met naar schatting 11.900 extra sterfgevallen als gevolg van de hitte sinds april, aldus het Robert Koch Instituut . Gegevens van overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Nederland schatten het aantal hittegerelateerde sterfgevallen in Europa op meer dan 25.000.
Klimaatverandering zorgt voor een toename in de frequentie en intensiteit van hittegolven op het snelst opwarmende continent ter wereld, waardoor nationale gezondheidsinstanties herhaaldelijk waarschuwingen afgeven. West-Europa werd deze zomer geteisterd door vier hittegolven, met recordtemperaturen en een negatieve impact op de economische productie. De hitte zal naar verwachting volgende week verder toenemen, met temperaturen van 34°C in Londen op woensdag en zelfs 38°C in Parijs.

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