Brand bij 't Harde heeft nog meerdere vuurhaarden

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 13:37
'T HARDE (ANP) - De brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde in Gelderland heeft vrijdagmiddag nog meerdere vuurhaarden, zegt de veiligheidsregio. "Door de inzet van de helikopters kunnen we hopelijk sneller afronden. De situatie duurt al een paar dagen en vergt veel van de brandweerlieden."
Volgens de woordvoerder is er voorlopig nog voldoende capaciteit om de bluswerkzaamheden vol te houden. Elke twee uur vindt er overleg plaats tussen alle aanwezige hulpdiensten en wordt bekeken hoelang er nog met welke capaciteit geblust moet worden. Daarbij zijn tot nu toe geen buitenlandse eenheden ingezet.
Vrijdagochtend werd bekend dat er meerdere Duitse brandweerwagens op weg waren naar Nederland. Ook Frankrijk heeft hulp aangeboden en de Belgische brandweer hielp al bij het blussen van het vuur in de buurt van Weert en Budel in Brabant.
Wanneer in 't Harde het sein brand meester gegeven kan worden, kan de woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen.
POPULAIR NIEUWS

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Welke vruchten horen bij dit seizoen

