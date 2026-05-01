Brand bij 't Harde heeft nog meerdere vuurhaarden

'T HARDE (ANP) - De brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde in Gelderland heeft vrijdagmiddag nog meerdere vuurhaarden, zegt de veiligheidsregio. "Door de inzet van de helikopters kunnen we hopelijk sneller afronden. De situatie duurt al een paar dagen en vergt veel van de brandweerlieden."

Volgens de woordvoerder is er voorlopig nog voldoende capaciteit om de bluswerkzaamheden vol te houden. Elke twee uur vindt er overleg plaats tussen alle aanwezige hulpdiensten en wordt bekeken hoelang er nog met welke capaciteit geblust moet worden. Daarbij zijn tot nu toe geen buitenlandse eenheden ingezet.

Vrijdagochtend werd bekend dat er meerdere Duitse brandweerwagens op weg waren naar Nederland. Ook Frankrijk heeft hulp aangeboden en de Belgische brandweer hielp al bij het blussen van het vuur in de buurt van Weert en Budel in Brabant.

Wanneer in 't Harde het sein brand meester gegeven kan worden, kan de woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen.