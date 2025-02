Brand Dokkum onder controle, omwonenden voor de nacht naar hotel

DOKKUM (ANP) - De brandweer in Dokkum is tot diep in de nacht bezig geweest met het blussen van de brand die zaterdagavond rond 21.15 uur ontstond in een discotheek aan de Legeweg in de Friese stad. Even voor 03.00 uur keerden de eerste eenheden terug naar de kazerne en werd begonnen met nablussen. Volgens de veiligheidsregio zal dat nog geruime tijd duren. Om het nablussen te vergemakkelijken wordt het dak van het pand gesloopt.

De brand in Club33 was korte tijd uitslaand, maar de brandweer wist het vuur terug te dringen naar binnen. Doordat het dak van het pand kon instorten, konden de vlammen echter alleen van buitenaf bestreden worden. Omdat bij de brand veel rook vrijkwam, werd een NL-Alert verstuurd. De brandweer zette onder meer twee hoogwerkers en een drone in.

Twee naastgelegen woningen en vier appartementen werden ontruimd. De bewoners brengen de nacht door in een hotel. Wanneer zij terug kunnen is niet bekend. De appartementen hebben waterschade opgelopen.

Niemand raakte gewond. Toen het vuur ontstond was de discotheek leeg.