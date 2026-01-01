Brand in Amsterdamse Vondelkerk onder controle

AMSTERDAM (ANP) - De brandweer heeft het vuur in de Vondelkerk in Amsterdam onder controle gekregen. Het sein brand meester is gegeven, meldde de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het in 1880 opgeleverde kerkgebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn ingestort en een groot deel van het dak is naar beneden gekomen. De muren van het gebouw blijven wel staan, daar is geen instortingsgevaar meer.

Tientallen omwonenden hebben hun huizen moeten verlaten.