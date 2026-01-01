ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand in Amsterdamse Vondelkerk onder controle

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 11:33
anp010126077 1
AMSTERDAM (ANP) - De brandweer heeft het vuur in de Vondelkerk in Amsterdam onder controle gekregen. Het sein brand meester is gegeven, meldde de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Het in 1880 opgeleverde kerkgebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn ingestort en een groot deel van het dak is naar beneden gekomen. De muren van het gebouw blijven wel staan, daar is geen instortingsgevaar meer.
Tientallen omwonenden hebben hun huizen moeten verlaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

222839927_m

Lucide dromen: wakker in je eigen onzin

Loading