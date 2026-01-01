Autoverkoop licht gestegen, hybrides en e-auto's populairder

BUNNIK (ANP) - In Nederland zijn vorig jaar iets meer auto's verkocht dan in 2024. Daarbij wonnen elektrische auto's en hybrides verder marktaandeel, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In totaal werden 388.024 auto's op kenteken gezet, 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Vooral in december was er een verkoopspurt. In die maand lag de autoverkoop bijna 32 procent hoger dan in december 2024.

Nieuwe hybride auto's waren het populairst en breidden hun marktaandeel uit naar ruim 45 procent, tegenover 42 procent in 2024. Volledig elektrische auto's waren goed voor 40 procent van alle verkopen. Dat was een jaar eerder nog net geen 35 procent. Diesel-, benzine- en lpg-auto's verloren terrein.