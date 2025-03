Brand in buurt Schiphol geblust, vluchtschema's onveranderd

SCHIPHOL (ANP) - De brand in de buurt van Schiphol, die ervoor zorgde dat landende vliegtuigen moesten uitwijken naar een andere baan om uit de rook te blijven, is geblust, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. De vliegtuigen landden tijdelijk op de Aalsmeerbaan in plaats van de Kaagbaan. Die maatregel werd ingesteld rond 21.00 uur.

Rond 23.00 uur maakte de veiligheidsregio bekend dat de brand in een loods in Rozenburg aan de Aalsmeerderweg uit was en dat de brandweer slechts nog aan het nablussen was. Een woordvoerder van Schiphol liet even daarna weten dat het vliegverkeer rond Schiphol weer zijn geplande routes kon volgen en dat de brand en het wisselen van landingsbaan geen effect hebben gehad op de capaciteit van de luchthaven. De vluchtschema's bleven zaterdagavond onveranderd.

Bij de brand ademde één persoon veel rook in en moest door ambulancemedewerkers worden nagekeken. Verder raakte er niemand gewond.